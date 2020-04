DI MARZIO: “Catania, ‘I Treni del Gol’ inizio discesa paurosa. Possibile vendita all’asta. Lotito? Magari…”

Intervista concessa al quotidiano La Sicilia dall’ex allenatore del Catania Gianni Di Marzio. Nel ricordare l’anno della promozione in Serie A che vide uscire trionfanti i colori rossazzurri dagli storici spareggi di Roma, parlando di emozioni da pelle d’oca e ringraziando sempre l’allora Presidente Massimino per avergli acquistato i giocatori da lui richiesti, Di Marzio valuta la possibilità di stabilirsi definitivamente con la famiglia a Catania dove già trascorre abitualmente l’estate.

In merito alla situazione attuale in casa rossazzurra, afferma che adesso “si è aggravata. E’ assurdo che una città con una tifoseria eccezionale come quella di Catania non sia più riuscita a risollevarsi, mi piange il cuore. L’unica speranza è che qualche imprenditore facoltoso possa rivelare il club. I tifosi del Catania meritano il massimo, loro sono sempre stati straordinari. Dopo 8 anni di Serie A che hanno visto protagonisti Pulvirenti e Lo Monaco, il bel giocattolo s’è guastato. Credo che la vicenda ‘I Treni del Gol’ sia stato l’inizio di una discesa paurosa che nessuno aveva previsto”.

“Ho sentito parlare di una cordata pronta a rilevare la società – prosegue – ma le parti sono distanti. Il futuro del Catania dipenderà per molti versi dal Tribunale, si potrebbe arrivare a una vendita all’asta. Lotito? Magari intervenisse lui. Io lo conosco, potrebbe essere l’uomo adatto, mi auguro che quando ci rivedremo sia tutto cambiato totalmente in meglio”.

