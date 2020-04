DI NATALE: “Stipendi pagati a personale amministrativo, ora i giocatori. Cessione Catania, deciderà il Tribunale”

L’Amministratore Delegato del Catania Giuseppe Di Natale al quotidiano La Sicilia:

“Abbiamo pagato gli stipendi al personale amministrativo del Catania Calcio e del Village, adesso tocca ai giocatori e cominceremo dagli stipendi più bassi. Penso in ogni caso che eviteremo eventuali penalizzazioni e rimetteremo tutto in ordine. Troveremo un modo per continuare a tenere a galla il Catania. Ribadisco che non sarà facile, ma sono dell’avviso che certi interessamenti verso un club storico come il Catania potranno diventare qualcosa di più concreto. Ci sarà un Tribunale che alla fine deciderà e io spero di compiere tutti i passi necessari per un tentativo di rilancio. La partita non è certamente chiusa”.

