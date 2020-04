PAGLIARA: Coronavirus, giovedì primo tampone negativo

Non sono stati giorni semplici per Fabio Pagliara. Anche l’ex dirigente del Catania, promotore della Cordata per l’acquisizione del Catania Calcio, ha dovuto fare i conti con il Coronavirus. In una recente intervista concessa al quotidiano La Sicilia ha raccontato i momenti vissuti nel corso di questa battaglia. Giovedì 23 aprile, per la prima volta da quando ha saputo di avere contratto il virus, il tampone ha dato esito negativo. Entro 1-2 giorni l’attesa per il secondo tampone. Con una voglia spasmodica di mettersi definitivamente alle spalle questo periodo.

