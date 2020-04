SERIE C – Frattali (Bari): “Noi in B se non si dovesse scendere in campo”

Quale soluzione qualora non si riuscisse a portare a termine il campionato di Serie C, attualmente sospeso in attesa dell’assemblea prevista per il 7 maggio? Il portiere del Bari Pierluigi Frattali la pensa così, nel corso dell’intervista rilasciata a TeleBari:

“Il nostro auspicio è guadagnare la B sul campo. Il sorteggio non starebbe né in cielo né in terra, sarebbe contro ogni etica sportiva. Bisogna dare valore al campo: giocare i play-off, e se non ci fosse questa possibilità penso bisognerebbe premiare chi ha fatto più punti, ovvero noi, sia con più partite che a parità di partite”, le parole riprese da tuttobari.com.

