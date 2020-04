SERIE C – Laricchia (A.U. Monopoli): “Saremmo d’accordo a riprendere il campionato in qualsiasi momento dell’anno”

La posizione di Alessandro Laricchia, Amministratore Unico del Monopoli, sulla eventuale ripresa del campionato ai microfoni di Antenna Sud:

“Premetto che abbiamo molto rispetto per tutto quello che sta avvenendo in Italia. Al netto di questa tragedia, crediamo di doverci aggrappare a qualcosa per poter ricominciare. Se ci fossero le condizioni per poter far sport in totale sicurezza, noi saremmo d’accordo per riprendere in qualunque momento dell’anno, anche a settembre. Il calcio è un veicolo importante anche dal punto di vista economico. I calciatori? Si stanno allenando nei limiti di quelle che sono le restrizioni. Moralmente si danno fiducia l’uno con l’altro, il loro sogno è quello di concludere il campionato. La maggior parte dei nostri uomini guadagna il minimo sindacale, sappiamo di dover andare loro incontro”.

