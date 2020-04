SERIE C: non solo il Catania, in vendita anche la Sambenedettese

Il Catania è ufficialmente in vendita da mesi, con la situazione andata sempre più aggravandosi ed il rischio fallimento che fa tremare i tifosi. Cerca una soluzione, in Serie C, anche la Sambenedettese. Il Presidente marchigiano Franco Fedeli ha ammesso, al Corriere Adriatico, di non volere soldi per la cessione della società, “ma per chi l’acquista che si accolli quello che c’è da pagare da marzo fino alla fine della stagione”. “Per ora non c’è nessuno che la voglia comprare”, ha aggiunto. Ovviamente lo scenario è estremamente più delicato e complesso in casa rossazzurra con il mutuo di Torre del Grifo Village da pagare, Finaria in liquidazione ed un’ingente situazione debitoria da fronteggiare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***