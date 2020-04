SERIE C – Scappini (Reggio Audace): “Sorteggio, proposta credo sarà bocciata. Ripartenza, resto ottimista”

Il pensiero di Stefano Scappini, attaccante della Reggio Audace, ai microfoni di tuttoreggiana.com sulla proposta fatta dal Direttivo di Lega Pro di effettuare un sorteggio per decretare la quarta promossa in Serie B:

“Già non ci va giù il fatto di essere a soli 6 punti dalla vetta con il primo posto ancora in discussione, poi un eventuale sorteggio per la promozione dove possono partecipare anche squadre che hanno fatto 30 punti in meno di noi sarebbe assurdo. Credo proprio che questa proposta sarà bocciata. La nostra speranza è quella di proseguire il campionato, sarebbe un peccato terminare così l’annata… Sulle possibilità di ripartenza io resto ottimista. Attendiamo fino al 4 maggio, poi capiremo meglio gli sviluppi. Fino ad ora in giro ci sono solo chiacchiere, ognuno dice la sua ed è confusione totale. Fino a quando la Serie A non deciderà di iniziare, tutto resta bloccato…”.

