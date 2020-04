SILERI (vice Ministro Salute): “Serie A al Centro-Sud? Non andrei a considerare questa ipotesi, spiego perchè”

Circola in questi giorni l’ipotesi di far giocare le partite delle squadre di Serie A al Centro-Sud. Proprio su questo tema è intervenuto il vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Se si fa una partita a porte chiuse, fondamentalmente dove la fai la fai. Io la disputerei nella tua zona. Il problema dello stadio è il movimento dei tifosi che si spostano da una regione all’altra, questo presuppone contatto e l’utilizzo di mezzi di trasporto. Giocando a porte chiuse, francamente non andrei a considerare di scendere in campo laddove si ci sono stati meno contagi. Se la partita la fai senza pubblico ed in forma controllata al Nord, non cambia molto. Io aspetterei ancora un pò, con cautela. E’ auspicabile che si riparta, inverosimile a porte aperte. Attendiamo qualche altra settimana, poi facciamo ripartire l’Italia bene ed in maniera graduale dando fiducia agli italiani. Da questa emergenza si deve uscire con responsabilità, intelligenza e sapere aspettare come abbiamo fatto in questi due mesi”.

