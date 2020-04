SERIE C – Taibi (D.S. Reggina): “Campionato fermo? Al momento nessuna decisione, dipende da Governo e Consiglio Federale”

Il punto del Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi dopo l’Assemblea dei club di Lega Pro:

“I presidenti delle varie società hanno chiesto la restituzione delle fidejussioni versate per questa stagione, cosa corretta in virtù dei problemi economici a cui stanno andando incontro le varie società. Si è parlato dell’eventuale chiusura del campionato a causa del virus, in generale di cosa comportasse il fermo del campionato stesso, ma qualsiasi decisione in merito è solo ad appannaggio del Governo e del Consiglio Federale”.

“Ad oggi nulla è stato votato e non sono state prese decisioni in merito, in questo prima fase la cosa principale è la salute. Alcuni presidenti hanno manifestato la possibilità di fermarci, capisco il loro punto di vista, ma capisco anche l’intervento di un presidente stimato nel calcio italiano, da me molto apprezzato, che ha dichiarato di prendere in considerazione la possibilità di far ripartire i campionati sempre se le condizioni di salute ce lo permettono con la sicurezza per tutti, logicamente con l’approvazione del Governo”.

