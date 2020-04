CORONAVIRUS – Capua: “Zero possibilità che scompaia con il caldo”

Nel corso di una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella, la virologa Ilaria Capua, che dirige l’One Health Center of Excellence all’Università della Florida, si è espressa sull’emergenza Coronavirus:

“Ci sono zero possibilità che il virus scompaia con il caldo, questo è un fenomeno di portata epocale. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo anche se saremo tutti diversi. La Sars è scomparsa con l’estate ma non per il caldo. La Sars è stata fermata da un contenimento, non dal caldo. La pandemia spagnola ci ha messo due anni a fare il giro del mondo perché è ‘andata’ a piedi, con le navi. Il Coronavirus non è un virus super resistente, anzi è fragile ma si trasmette con grande facilità. Qualcuno perderà persone care, qualcuno perderà il lavoro, qualcuno si arricchirà qualcuno avrà problemi psicologici. Nel post pandemia avremo un mondo diverso, più consapevole: ognuno di noi deve alzare lo sguardo dall’immediato, cercare di allungarlo verso il futuro”.

