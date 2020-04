IL SINDACO: “Coronavirus, fase due. Sono particolarmente deluso dal nuovo Dpcm”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese non accoglie favorevolmente il nuovo Dcpm firmato dal Premier Giuseppe Conte:

“Ho avuto modo di leggere il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio, non vi nascondo che sono rimasto particolarmente deluso. I contenuti sono in contraddizione con quanto il Premier aveva fatto immaginare nei giorni precedenti. Mi riferisco alle mancate aperture di alcuni settori nevralgici della nostra economia, ai negozi che potranno aprire solo dal 18 maggio, ai bar e ristoranti che riapriranno il primo giugno. Sarebbe stato molto più opportuno diversificare le aperture in base ad alcuni indicatori statistici obiettivi con misure più stringenti dove il fenomeno è particolarmente intenso, dando altresì la doverosa possibilità di ripartire ad alcune regioni come la nostra. La nostra economia sta vivendo una fase drammatica. Credo sia possibile dedicare un’attenzione particolare ai dispositivi di sicurezza, alle distanze e al contingentamento dei flussi all’interno dei negozi facendo ripartire la nostra economia. Mi auguro si possa registrare un’inversione di tendenza. Vedo troppa confusione e troppe contraddizioni. C’è assoluta necessità di ripartire, ovviamente nel rispetto assoluto della salute pubblica”.

