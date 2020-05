AMBROSI: “Catania, investi con decisione sui giovani. Mia esperienza in rossazzurro fantastica”

Ospite di Futura Producion nel corso di ‘Aperinews’ con Vincenzo Guerini anche l’ex attaccante rossazzurro Alessandro Ambrosi, che sprona il Catania ad investire con più energia sul settore giovanile facendo qualche cenno sul suo passato sotto l’Etna:

“Il Catania per il bacino d’utenza ed il richiamo che ha, su un vastissimo territorio e con strutture tecniche innovative a disposizione, avrebbe dovuto investire in maniera molto più importante nel settore giovanile già anni fa producendo risultati sul piano tecnico ed economico. Il Catania ne avrebbe tratto vantaggi assoluti. Spero che la nuova società ci possa lavorare e non a chiacchiere come fanno tanti. Servono tecnici preparati, programmi strutturati a medio-lungo termine. Sarebbe un progetto di vitale importanza, mi auguro con tutto il cuore che il Catania segua questa via, preparando delle linee programmatiche di lavoro da seguire alla lettera”.

“Guerini? I grandi allenatori non sono quelli che sanno mettere la squadra in campo. Il bravo allenatore è quello che dice a 11 persone di dare una testata contro il muro e loro lo fanno. Ecco, con lui era così. Io purtroppo ho lavorato con il mister solo cinque mesi ma so riconoscere le sue grandi qualità. Come riconosco di avere vissuto mesi eccezionali alle pendici dell’Etna. Sarebbe riduttivo parlare di un singolo banale episodio da ricordare a Catania. E’ un’esperienza che mi ha valorizzato in tutto, anche nella delusione finale. Esperienza fantastica che mi porterò dentro sempre. L’amore della gente, il clima che si era creato… ho conosciuto tanti colleghi con cui ancora ci si sente”.

