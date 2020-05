AVV. DI CINTIO: “B a 40 squadre non credo sia fake news. Quanto fatto in C potrebbe accadere anche in altre categorie”

Come cambieranno le classifiche in Serie B e C qualora non si facesse ritorno in campo? L’avvocato Cesare Di Cintio focalizza l’attenzione sul tema, intervenendo ai microfoni di tuttosalernitana.com:

“Non credo che la B a 40 squadre sia una fake news, chi dà la notizia ha effettuato le proprie verifiche come ogni giornalista serio. Evidentemente qualcuno ha avuto riscontri e, pur tutelando la fonte, ci ha dato questa informazione. Ho letto le parole di Ghirelli, termini abbastanza forti e poco rispettosi. Decisioni in merito alle classifiche? Bisogna trovare un criterio che possa uniformare la classifica nonostante la differenza di gare da giocare tra le varie compagini. Quanto fatto in C potrebbe accadere anche in altre categorie, si potrebbero determinare i verdetti calcolando un coefficiente sulla base del rapporto tra le partite giocate. La Lega Pro ha percorso questa strada, vedremo se in B ci saranno provvedimenti diversi. Il format prevede quattro retrocessioni e tre promozioni e questo non può essere cambiato salvo un decreto straordinario che blocchi le retrocessioni in tutti i campionati italiani. In questo caso, però, aumenterebbero i club professionistici e ciò si scontrerebbe con le idee generali del sistema che va verso una diminuzione“.

