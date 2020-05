CORONAVIRUS IN SICILIA: Circolare chiarisce, cibo da asporto anche la domenica

Gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio o preparano cibo da asporto sono autorizzati all’apertura anche nella giornata di domenica. Pertanto bar, pasticcerie, ristoranti e tutti coloro che vendono prodotti alimentari o affini come prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono effettuare il servizio avendo cura di garantire il rispetto delle distanze interpersonali e di evitare gli assembramenti tra i clienti. Necessario indossare la mascherina quando si sta in fila per l’asporto. L’acquisto con asporto è consentito anche fuori dal proprio comune. E’ quanto prevede una Circolare emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile che chiarisce alcuni dubbi in ordine all’interpretazione dell’art.10 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.

