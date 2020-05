BAIOCCO: “Catania, ci sono ancora possibilità per ripartire. Bisogna creare le giuste aspettative”

Recentemente inserito in una speciale Top 11 di Eleven Sports, l’ex capitano del Catania Davide Baiocco commenta il futuro del club rossazzurro, alla luce dei noti eventi giudiziari, ai microfoni di newsicilia.it:

“Il Catania non è fallito, non è una frase fatta. Quindi se non è fallito vuol dire che ci sono ancora possibilità. La mia aspettativa è sempre quella di vedere la squadra dove merita e, anzi, già vedo dove merita. Spero che riesca a trovare delle persone che vogliano programmare qualcosa di interessante a lunga scadenza. Poter lavorare seriamente, non solo per riportare il Catania in Serie A, ma poter costruire qualcosa di importante in questa terra e in questa città”.

“Io vivo a Catania quindi i miei sentimenti sono importanti. Il Calcio Catania non è solo la squadra, ma è anche la società, la città e i tifosi. Tutto un insieme di cose che dovrebbero in realtà essere unite. Bisogna creare, secondo me, le giuste aspettative e le giuste emozioni. Coltivare la possibilità e la fiducia, non pensare sempre al negativo. Il mio sentimento, nei confronti di Catania e di tutte le componenti del Calcio Catania, è fatto di affetto, di emozioni positive, di stima e di gratitudine per quello che mi ha dato. Un sentimento che rimane nel tempo”.

