BIZZARRI: “Svanito il sogno di giocare una Coppa del Mondo…”

Così, a Olè, l’ex portierone del Catania Albano Bizzarri che ha chiuso con il calcio giocato dopo l’ultima esperienza vissuta indossando la casacca del Perugia. Decisione maturata a gennaio 2020:

“Ho smesso di giocare quasi un anno fa. Sono stato in Argentina per un po’ e sono andato a Miami per studiare l’inglese. Il Coronavirus? Seguivo le notizie sulla pandemia perché ho amici in Spagna e in Italia, pensavo che la situazione si sarebbe risolta prima, invece mi ha sorpreso qua negli Stati Uniti e sembra che ci voglia molto tempo ancora. Un sogno in sospeso? Giocare una Coppa del Mondo. Ero alla Copa America del 1999, ma non sono potuto andare ai Mondiali. Nonostante sia stato molto tempo in Europa, non è successo ed è il mio grande debito”.

