CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015. Mazzarani segna e Pisseri conserva, 1-0 a Cosenza

Nella stagione 2017-18 il percorso in campionato del Catania di Lucarelli proseguì con la vittoria di Cosenza datata 30 settembre 2017. Come l’anno prima, i rossazzurri riuscirono a imporsi allo stadio “San Vito-Marulla” con il minimo scarto.

Mister Lucarelli continuò sul solco del turnover parziale: Ripa e Di Grazia in avanti, Djordjevic in campo al posto di Marchese e Mazzarani a creare scompiglio tra le linee. Proprio il jolly romano risultò decisivo per le sorti etnee, siglando il gol della vittoria dopo appena undici minuti di gioco. Su una corta respinta del portiere di casa Perina, riuscì a coordinarsi e sfoderare un destro che terminò in rete. Lo stesso Mazzarani sfiorò il secondo gol personale ma in quel caso Perina riuscì a chiudere lo specchio della porta. Il finale di frazione fu di marca silana, con il futuro rossazzurro Caccavallo alla conclusione.

Lucarelli mandò in campo Russotto dopo un’ora di partita con il risultato ancora in bilico. Nella ripresa le occasioni migliori le ebbe il Cosenza: un tentativo su punizione dell’esperto metronomo Loviso ma soprattutto una girata di D’Orazio respinta da Pisseri all’altezza della linea di porta. Gli interventi del portiere emiliano risultarono decisivi ai fini del risultato che vide il Catania aggiudicarsi i tre punti su un campo tradizionalmente ostico, giocando una gara accorta ed equilibrata.

VIDEO – TIFOSI ROSSAZZURRI A COSENZA

