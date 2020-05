CATANIA: stipendi e parcelle in arrivo. Lo Monaco presenta conto da 1,4 milioni

Secondo informazioni raccolte dal quotidiano La Sicilia, sarebbero state pagate le mensilità di gennaio e febbraio a sette calciatori del Catania: Mbende, Biondi, Welbeck, Noce, Manneh, Salandria e Curcio. Solamente un mese, invece, per Barisic, Martinez, Saporetti e Vicente. Idem il tecnico Lucarelli, che attende di capire quale sarà il futuro del club ed ha manifestato il desiderio di rimanere in presenza di un progetto solido. “Pinto, Di Molfetta e Silvestri saranno pagati presto”, si legge.

Per quanto concerne la messa in mora, scaduta il 21 maggio, Lucarelli e l’ex centrocampista del Ladispoli Di Grazia sarebbero gli unici a non averla firmata. In sede, intanto, arrivano le parcelle con le richieste di pagamento. La lista è lunghissima. Viene citato, ad esempio, il nome di Lo Monaco che avrebbe presentato un conto di un milione e 400mila euro. Oppure l’avvocato Reitano (500mila), Gitto ed il prof. Tedeschini (180mila a testa).

