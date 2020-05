CESSIONE CATANIA: Comitato, offerta prima del 25 maggio

Il deposito dell’istanza di fallimento ad opera della Procura della Repubblica di Catania riduce sensibilmente le tempistiche per definire la cessione del club. Abbiamo sempre tenuto a precisare che vendere rappresenta l’unica via d’uscita per assicurare la prosecuzione dell’attività del club che, altrimenti, sarebbe destinato al buio. L’udienza è stata già fissata al 25 maggio e la stessa Procura chiede la nomina di un CdA formato da amministratori nominati dal Tribunale che sostituiscano quelli attualmente in carica.

Il ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’ di Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino rappresenta, ad oggi, l’unica possibilità di salvezza. Nei prossimi giorni si concretizzerà formalmente la costituzione della SpA, che avrà un capitale sociale interamente versato di 5 milioni di euro. Prima della preannunciata udienza verrà formulata un’offerta d’acquisto ufficiale, vincolante e con scadenza perentoria a Finaria. Pochissimo il tempo a disposizione ma c’è ancora la speranza di evitare guai peggiori. Importante sarà che l’offerta venga ritenuta congrua dal Tribunale per la soddisfazione degli interessi di tutti i creditori.

