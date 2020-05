CORONAVIRUS IN ITALIA: ecco il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio

È disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020, sulla base del nuovo DPCM firmato dal Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus nella cosiddetta Fase 2. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

===>>> Il nuovo modulo scaricabile in formato PDF

