FOLLIERI: toh, chi si rivede. Il Foggia non esclude un suo eventuale interesse

Spesse volte il nome di Raffaello Follieri è stato accostato a società in difficoltà economiche, con l’intento di acquisirne la proprietà evitando il fallimento. Nei mesi scorsi Follieri manifestò analogo interesse per il Catania, ma anche in questo caso le chiacchiere non diedero seguito ai fatti, riscontrando sempre qualche intoppo che ha bloccato sul nascere la trattativa. Adesso per lui si presenta una nuova chance, quella legata ad un presunto interessamento per il Foggia Calcio. Lo stesso patron rossonero Roberto Felleca ha ammesso pubblicamente di non escludere tale possibilità. Sarà per l’ennesima volta un fuoco di paglia?

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***