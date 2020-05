LIGUORI: l’ex Catania rischia la grande beffa, perdendo la promozione all’ultima curva

Mentre molte società di Serie C e D sono sul piede di guerra, pronte a tutelare legalmente i propri interessi qualora la FIGC desse l’ok alle proposte dei Consigli Direttivi di Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti di optare per le retrocessioni a tavolino, c’è chi come il Notaresco ha motivi più che validi per mordersi le mani. La squadra in cui milita l’ex attaccante del Catania Michael Liguori, infatti, dopo avere dominato per lunghi tratti il girone F di Serie D (trovandosi ad un certo punto addirittura con ben 10 lunghezze di vantaggio sulla seconda) si è ritrovata a perdere punti preziosi fino a farsi scavalcare in testa dopo l’ultima giornata disputata. Adesso la vetta appartiene al Matelica che, qualora il Consiglio Federale ratificasse le proposte di cristallizzare le classifiche dei campionati di D, staccherebbe clamorosamente il pass per il salto di categoria in C. Una grande beffa per il Notaresco che, peraltro, non avrebbe molte chance di ripescaggio.

