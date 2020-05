GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Noi indicheremo Monza, Vicenza e Reggina in B”

Con quale criterio verranno stabilite le promozioni in Serie B, qualora in Lega Pro non si tornasse in campo? Queste le parole del Presidente Francesco Ghirelli ai microfoni del Giornale di Vicenza:

“Monza, Vicenza e Reggina in B? Sarà il Consiglio Federale a decidere, ma noi daremo questa indicazione, poi si dovrà discutere sul meccanismo per la quarta promozione e trovare una soluzione unitaria sarà quasi impossibile. Di sicuro si dovrà cercare di arrivare a una decisione che crei meno dissensi possibili e quindi sia ben ancorata alle regole federali”.

