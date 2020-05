GIGI SIMONI – Il ricordo di Gravina (FIGC) e Ghirelli (Lega Pro): “Ci lascia un grande uomo, ha insegnato amore per il calcio”

Detto della morte dell’ex allenatore dell’Inter Luigi Simoni, da più parti giungono messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Questo il ricordo di Gabriele Gravina e Francesco Ghirelli, rispettivamente alla presidenza di FIGC e Lega Pro:

GRAVINA – “Ci ha lasciati un grande uomo di calcio, serio e appassionato. Simoni si è contraddistinto, in tutte le categorie che ha allenato, per professionalità e correttezza”.

GHIRELLI – “Cuore e coraggio. Sono le due parole che esprimono quello che ho trovato in Gigi Simoni. Il cuore ce lo metteva sempre e sapeva unire il coraggio nell’affrontare le sfide, prima in campo e poi alla scrivania da dirigente. Il calcio dei valori era la sua base e il suo impegno, quello che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Ricordo la sua passione per il calcio e gli occhi che sorridevano quando parlava del pallone. Ha insegnato l’amore per il calcio. A Gigi, uomo di spessore, mi sento di dire grazie per quanto ha dato al calcio”.

