CALCIO IN LUTTO: muore l’ex allenatore dell’Inter Gigi Simoni. Il Catania lo affrontò per l’ultima volta a Napoli 16 anni fa

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 81 anni è morto Gigi Simoni, ex allenatore tra le altre di Lazio, Inter e Napoli. Nel giugno dello scorso anno era stato colpito da ictus. Come allenatore detiene il record di promozioni da campionati professionistici: otto di cui 7 in Serie A sulle panchine di Genoa (1975-1976 e 1980-1981), Brescia (1979-1980), Pisa (1984-1985 e 1986-1987), Cremonese (1992-1993) e Ancona (2002-2003), più una in Serie C1 con la Carrarese (1991-1992). Il suo maggiore successo è rappresentato dalla conquista della Coppa Uefa nella stagione 1997/98 nella finale vinta per 3-0 dall’Inter contro la Lazio. Il trofeo gli permise di essere insignito anche della ‘Panchina d’oro’.

In 18 occasioni ha affrontato il Catania da tecnico di Genoa, Pisa, Lazio, Ancona e Napoli con un bilancio di 7 vittorie rossazzurre, altrettanti sconfitte e 4 pareggi. L’ultimo confronto con la formazione dell’Elefante risale al 15 maggio 2004, il 3-2 che il Catania inflisse in Serie B al Napoli allo stadio “San Paolo” con reti etnee recanti la firma di Ernesto Terra ed Emanuele Berrettoni, autore di una doppietta. Fu l’ultima vittoria storica del Catania a Napoli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***