ISTANZA DI FALLIMENTO: il 25 maggio si decide il futuro degli amministratori del Catania, più avanti quello del club

La Procura della Repubblica ha depositato presso il Tribunale di Catania istanza di fallimento richiedendo la sostituzione degli amministratori in carica con la nomina di amministratori giudiziari. L’udienza, a tal proposito, è stata fissata per il 25 maggio ma, a norma di legge, l’istanza di fallimento vera e propria verrà discussa più avanti. A norma di legge, il Tribunale fissa la data entro 45 giorni dal deposito del ricorso ed, in ogni caso, non prima che siano passati 15 giorni dalla notifica del decreto. Il 25 maggio, pertanto, il tema in oggetto sarà l’eventuale sostituzione degli attuali amministratori del Calcio Catania (Di Natale, Astorina e Scuderi), finiti nel mirino della Procura secondo la quale avrebbero “dimostrato di operare aggravando il dissesto”. Il tempo, comunque, stringe e bisogna fare in fretta affinchè la proprietà del club passi in mani sicure per evitare il disastro.

