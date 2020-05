LA DOMENICA ALLO STADIO: “Carmelo e Fabio caduti inseguendo la strada dei sogni. Lottiamo per loro”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord, ricorda Carmelo e Fabrizio, tragicamente scomparsi 14 anni fa in un incidente stradale prima del fischio d’inizio di Catanzaro-Catania:

“14 anni fa… Roseto Spulico. Melo e Fabio caduti nel nome di una Storia inseguendo la strada dei Sogni. È una Storia iniziata tempo prima, Sogni che si tramandano da padre in figlio… Per loro, per loro famiglie, per tutti quelli che in nome del Catania hanno consegnato la vita tenendo al collo la sciarpa di una Vita, Noi lotteremo sino in fondo, sin che potremo, sino all’ultimo respiro. Mollare sarebbe quasi come farli morire di nuovo. Non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo. Vivete con Noi. Ciao ragazzi”.

