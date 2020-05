LO MONACO: “Mi auguro con tutto me stesso che il Catania si salvi. Ci ho rimesso salute, soldi e testa…”

Intervistato da tuttoc.com, l’ex Amministratore Delegato del Catania Pietro Lo Monaco risponde così alla domanda “Secondo lei il Catania si salverà?”:

“Me lo auguro con tutto il cuore e tutto me stesso: spero che venga salvata la matricola storica e che il club etneo possa disputare il prossimo campionato di Lega Pro. Tre anni fa, quando sono ritornato a Catania dopo quattro stagioni d’assenza, compiendo un atto d’amore, la situazione era disperata, al limite della chiusura. Abbiamo tenuto in piedi la situazione con sacrifici enormi, disputando campionati competitivi con poche disponibilità economiche. Io personalmente ci ho rimesso salute, soldi e testa. Ma l’ho fatto per una società che, soprattutto nei nove anni di Serie A, ha fatto parlare di sé non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ecco perché spero che chi vuole rilevare il Catania per mantenerlo tra i professionisti possa farcela”.

