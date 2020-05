LA DOMENICA ALLO STADIO: “Cessione Catania, troppa confusione. Basta perdere tempo”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord Catania:

“C’è troppa confusione. Non va bene. Se qualcosa va evitato a tutti i costi è disorientare perché nulla cambi nella sostanza. E se nulla davvero cambia il Catania muore. Coi vostri comunicati di finta disponibilità a trattare il Catania muore. Non c’è più tempo. Soprattutto per le minchiate esotiche. Finiamola e piantatela tutti. Fate i buffoni o i cialtroni con chi vi pare. Non con il Catania. Mai col Catania. Sostitute il verbo trattare con quello di vendere. Siamo esasperati dal vostro perdere tempo. Perché state perdendo tempo. Siete già oltre ogni tempo massimo della sopportazione”.

