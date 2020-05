LEPORE (ex Lecce): “Catania-Trapani, quella volta che tifammo per i granata…”

Oggi fa parte della rosa del Monza. Precedentemente aveva indossato la casacca del Lecce ed è ancora vivo il ricordo di quel duello intenso con il Catania per il primo posto nel girone C di Serie C. Parliamo di due anni fa. Il centrocampista Franco Lepore torna, in particolare, a soffermarsi sul momento più delicato della stagione. Quando allora i giallorossi rischiarono davvero tanto, ma il Catania non seppe approfittare del momento di difficoltà dei pugliesi. Queste le parole di Lepore a calciolecce.it:

“Nel ritiro di Roma c’erano tanti compagni che non credevano al 100percento di potere vincere il campionato, ma giorno dopo giorno ci ricompattammo fino ad andare alla sfida di Reggio Calabria, dove vincemmo 1-0. Erano troppo importanti quei tre punti, contava solo andare in Serie B. Sapevamo che dipendesse tanto da noi. Poi guardammo tutti Catania-Trapani, tifando per gli ospiti, e andò bene (vinsero i granata 2-1 al ‘Massimino’, ndr). Ringrazio ancora chi ci è stato vicino in quei momenti“.

