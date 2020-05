PELLEGRINO: “Disponibilità sindaco importante, altri imprenditori si presenteranno più avanti. Adesso conta avere ampie garanzie per avviare trattativa”

Maurizio Pellegrino commenta in questi termini l’incontro avvenuto questa mattina con il sindaco di Catania Salvo Pogliese:

“I temi toccati sono molto importanti, aperti. Voglio ringraziare il Sindaco perchè significa che le componenti si avvicinano ancora di più. Se n’è interessato il sindaco e questo ci dà ancora più energia per portare avanti questa grande impresa, difficile e delicata. Capiamo che vale la pena continuare a lottare. Il primo cittadino ci ha dato piena disponibilità ad appoggiarci e ne siamo felici. Ne approfitto per ringraziare anche l’assessore allo sport Sergio Parisi. Il sindaco dimostra di essere disponibile con chiunque sia impegnato a salvare il Catania. In questo momento ci siamo noi e domani ufficializzeremo la costituzione della della S.p.A. con i nomi degli imprenditori coinvolti. Chi preferisce in questo momento non esaudire curiosità e quant’altro chiedendo un minimo di discrezione in più lo rispettiamo e, magari, si presenterà in un secondo momento. L’importante è avere ampie garanzie per potere avviare una trattativa, questo conta più dei nomi, degli indirizzi e dei numeri di telefono. Può darsi che formuleremo l’offerta lo stesso giorno in cui costituiremo la S.p.A., vedremo. La cosa essenziale è lavorare nel rispetto delle regole e delle leggi, come facciamo da sei mesi. Spesso per questo i tempi si allungano ma, purtroppo, adesso il tempo a disposizione è sempre meno e diventa il nostro peggior nemico. Andiamo avanti con grande trasparenza, sono stati mesi piuttosto intensi”.

