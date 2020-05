PELLEGRINO: “S.p.A., grande solidità e compattezza del gruppo. Lavoro ancora lunghissimo”

Massimo Pellegrino, rappresentante della S.I.G.I. S.p.A., commenta a Futura Production, nel corso di ‘AperiNews’, la situazione nel tentativo di salvare il Calcio Catania dopo l’avvenuta costituzione della società:

“E’ stata costituita la società Sport Investiment Group Italia. E’ un giorno di concretezza e giusta informazione, significativo perchè da tempo lavoriamo in funzione di questo. Un passo importante, sapendo che ancora c’è tanto da fare. Questa S.p.A. rappresentata da persone serissime è un bell’attestato che conferma la grande solidità e compattezza del gruppo. Abbiamo il dovere d’informare il più possibile, in maniera molto chiara e trasparente in tutti i passi compiuti e che si faranno. Con i piedi ben piantati per terra perchè il lavoro è ancora lunghissimo, il tempo meno. Credo sia anche giusto sottolineare che l’impegno è davvero massimo. Sono stati mesi di lavoro intenso all’interno di un percorso in cui ci siamo resi conto, grazie all’appoggio della grande competenza dell’avvocato Augello, che dovessero essere compiuti passi molto più decisi e adeguati. Questa costituzione della S.p.A. ci consentirà di operare in un secondo momento nella maniera più giusta”.

