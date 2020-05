CONSIGLIO FEDERALE: si va verso chiusura campionati A, B e C entro agosto

Gli ultimi aggiornamenti dal Consiglio Federale tenutosi in queste ore indicano che l’orientamento sarebbe quello che la stagione 2019/2020 si allunghi ancora. La FIGC sarebbe pronta a deliberare una ulteriore estensione, fino al 20 agosto per i campionati professionistici, quindi Serie A, B e C, concludendo l’annata entro il 31 dello stesso mese per ragioni contrattuali e allinearsi alle direttive UEFA. Non riprenderanno le leghe inferiori.

