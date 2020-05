SCHIRA: “Catania, ci vorrebbe colpo di scena clamoroso per evitare crack”

Nicolò Schira, giornalista per ‘La Gazzetta dello Sport’, attraverso i canali social si è espresso sulla delicata situazione del Catania. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Ma qualcuno credeva davvero alla favola dei texani a Catania? C’era puzza di bufala lontano 1000 km… Il club etneo rischia di scomparire e si sa da mesi. Salvo miracoli (a oggi non c’è nessuna trattativa concreta per rilevare il club ed è così da inizio stagione, come ho scritto nelle scorse settimane) i rossazzurri ripartiranno dai Dilettanti. Le vicende degli ultimi mesi e la messa in mora hanno acuito una crisi irreversibile. Ci vorrebbe un colpo di scena di quelli clamorosi per evitare il crack del Catania, ma la realtà non è una puntata di Walker Texas Rangers…”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***