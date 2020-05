SERIE B – Guarascio (Pres. Cosenza): “Sì a torneo cadetto con 40 squadre, club come Catania da B”

Il Presidente del Cosenza Eugenio Guarascio nel corso di ‘Stadio Aperto’, trasmissione in onda su TMW Radio. Questa la sua posizione in merito ad un’ipotetica Serie B a 40 squadre, con due gironi da 20:

“Se ci si riesce, e credo fosse un vecchio progetto di Gravina, può aiutare tantissimo. Fare due gironi intanto permetterebbe di non prendere aerei e fare un torneo un po’ più di prossimità, aiutando anche a livello economico. Ci sono un gruppo di squadre di C che di fatto sono di B, sono talmente avanti come strutture, e penso a Bari, Catania oltre ad altre piazze… Il discorso che faccio è: guardiamo a strutture, stadi e bacini di utenza. Senza nulla togliere ma alcune squadre arrivano in Serie A e devono giocare in un altro stadio. Chi aggrega più tifosi è giusto che abbia la possibilità di guardare un calcio di livello. Pensiamo che la Serie A si ferma a Napoli, Lecce al massimo. Questo secondo voi è un calcio omogeneo? C’è troppa concentrazione verso il nord, e dalla mia posizione dico che non è possibile, se contiamo che al sud abbiamo tanti appassionati”.

