SERIE C – Boscolo Meneguolo (Pres. Padova): “Si avvicina la stagione 2020/21, soluzioni altrimenti non ripartiamo più”

Il Presidente del Padova Daniele Boscolo Meneguolo, è intervenuto durante ‘Alé Padova online edition’, come riportato da tgbiancoscudato.it:

“Bisogna arrivare almeno a definire promozioni e retrocessioni sul campo, bisogna garantire che vengano giocati almeno i playoff. Tante squadre vogliono chiudere il campionato oggi, ma sarà una discussione da fare in assemblea e poi in federazione per la decisione finale. Noi siamo la Lega Pro, poi c’è la Serie A e la Serie B: tre discorsi diversi. Le due leghe principali vorrebbero iniziare. Se iniziano loro, visto che siamo anche noi professionisti, mi piace pensare che ci aggregheremo nella ripartenza. Tra un mese e mezzo si partirebbe per il ritiro della stagione 20/21, per cui se non si iniziano a pensare soluzioni per convivere col virus non si riparte più”.

