SERIE C – De Laurentiis (Pres. Bari): “Favorevole a Play Off al Centro-Sud e copertura televisiva. Format campionati, ne vedremo delle belle”

Il Presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha manifestato più volte il proprio dissenso con riferimento al criterio per decidere la quarta promozione votato dall’assemblea di Lega Pro che favorirebbe il Carpi ma dovrà essere ratificato dal Consiglio Federale. In tal senso continua a ribadire che la disputa dei Play Off può essere una soluzione valida:

“Immaginiamo una ripresa degli allenamenti più avanti rispetto alla Serie A. Questo ci permetterebbe di raccogliere la loro esperienza e di ripartire in piena sicurezza, e con date certe, col preciso intento di seguire protocolli ancora più sicuri in ambito sanitario – le parole di De Laurentiis a epolisbari.com – Ovviamente confidando in numeri sempre più bassi sul fronte dei contagi e nel fatto che sulla carta il caldo dovrebbe ulteriormente favorire il contenimento del virus. Final eight? Può certamente essere un’ipotesi a cui lavorare. Ma non dimentichiamo che i playoff, originariamente, dovevano essere a 28 squadre. Attualmente ci sono le 16 società che hanno votato a favore di una conclusione della stagione decisa dal campo. Ciò vuol dire che esiste una loro disponibilità ad una soluzione che non offenda la giustizia sportiva, come potrebbe essere la scelta a tavolino”.

“Direi che si potrebbe pensare allo svolgimento delle gare verso il Centro-Sud Italia. Questo non per avere vantaggi, ma semplicemente per stare più tranquilli tutti, viste le aeree e i numeri della pandemia. Così come ho già sostenuto in altre occasioni, si potrebbe pensare ad una eventuale copertura televisiva per dare alla gente la possibilità di seguire l’evento da casa. Deve essere anche una festa, un simbolo di ripresa. Si parla di possibile riforma ed è un argomento molto interessante. È d’obbligo rivedere le formule perché c’è un sistema che funziona parzialmente. Anche per come sono andate le cose quest’anno, credo che alla fine di questo campionato ne vedremo delle belle prima di costruire la nuova stagione“.

