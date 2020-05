SERIE C – Grassi (Pres. Rimini): “Assemblea Lega Pro, giovedì game over campionato”

Domani, giovedì 7 maggio, Assemblea di Lega Pro. Il Presidente del Rimini Giorgio Grassi, attraverso i canali social biancorossi, anticipa che “usciremo dalla stanza spegnendo la luce, sarà il giorno del definitivo game over. Una consapevolezza, quella di non essere più in grado di riprendere il campionato, non ci sono le condizioni per farlo, maturata da tempo. Domani si tratterà solo di ratificare il tutto. Ci sono ancora molti elementi di riflessione aperti, troppe incognite, per cui non è stato possibile prendere quelle decisioni che tutti attendono. In questa situazione il compito del Consiglio Federale non è facile, la situazione è oggettivamente complessa così come è complessa quella del Paese, sotto tutti i punti di vista”.

