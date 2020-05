SERIE C: medici sociali contrari alla ripresa, atteggiamento condiviso anche dal Catania

La LAMICA (Libera Associazione Medici Italiani del Calcio), appreso che il Consiglio Federale della Figc ha manifestato la volontà di portare a termine tutti e tre i campionati professionistici, ha ascoltato il parere dei medici di Lega Pro inviando una lettera alla Figc e per conoscenza alla Lega Pro. Viene sottolineato che “la proposta di ripresa dell’attività calcistica per la Lega Pro con i protocolli attualmente indicati risulta totalmente irricevibile”. Sono tre, secondo quanto apprende Italpress, i motivi per i quali LAMICA considera irricevibile la proposta della ripresa in serie C:

I test molecolari (tamponi e reagenti) ogni 3 giorni e sierologici settimanali per tutto il gruppo squadra-staff sono sia difficili da recuperare, perchè in quantità ingente, sia eccessivamente costosi per le società di Lega Pro; Qualora risulti un Covid-19 positivo, a fronte dell’eliminazione del ritiro obbligatorio rispetto al protocollo precedente, bisogna rilevare che la norma prevede l’isolamento dell’atleta, tamponi per tutti gli altri ogni 48 ore e test sierologici a seguire. Tutta la squadra a questo punto dovrà andare, tra l’altro nell’arco di 24 ore, in ritiro forzato in strutture sportive adeguate che gran parte delle società non hanno a disposizione; In ultimo, si segnala che il medico sociale in questa categoria svolge la propria attività principale al di fuori dell’attività sportiva del club di appartenenza.

Nella missiva dell’associazione, il cui Presidente è l’ex medico della Nazionale Enrico Castellacci, i medici sociali “ribadiscono la massima collaborazione con le società come sempre fatto” e non escludono “iniziative di dissenso anche clamorose”. Condivide l’atteggiamento dei medici anche Alfio Scudero, storico responsabile dello staff sanitario del Calcio Catania.

