CORONAVIRUS A CATANIA: multate persone senza mascherina, controlli intensificati in città

A seguito dei provvedimenti emanati dal Governo e dal Presidente della Regione, si è reso necessario rimodulare le attività di vigilanza e di controllo del territorio, al fine di verificare l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus e di fronteggiare la possibile ricomparsa di forme di delittuosità comune e di criminalità diffusa, con conseguente necessità di garantire adeguati livelli di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In contrasto alla diffusione del Covid-19, per la violazione delle misure di distanziamento e anti assembramento è prevista l’irrogazione di una sanzione da 400 a 3.000 euro. Ieri, in questo senso, è stato reso noto che la Polizia Municipale di Catania ha multato 14 persone per mancanza dell’uso della mascherina o altro strumento di copertura della bocca e del naso. Pattugliamento disposto nella zona centrale di piazza Duomo e piazza Stesicoro, ma anche la parte alta di via Etnea e piazza Cavour. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno anche altre zone della città. Particolare attenzione sarà dedicata alla zona centrale di Catania, in particolare corso Sicilia e dintorni, alla zona costiera e della movida, senza trascurare le periferie.

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è altresì occupato di pianificare il controllo degli esercizi e delle attività economico-commerciali e produttive che hanno ripreso la propria attività, nonché dei mercati, in un’ottica di supporto agli imprenditori e ai commercianti, per favorire l’osservanza delle misure di contenimento. A tale scopo, sono stati individuati appositi nuclei di controllo composti da rappresentanti qualificati oltre che delle Forze dell’Ordine territoriali, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Provinciale e del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, mentre le Polizie Locali, con il concorso delle Forze dell’Ordine, avranno il compito di vigilare sulle attività commerciali, sugli esercizi e sui mercati.

