SERIE C – Urbano (D.S. Novara): “Carpi in B? Ci sarebbero tanti ricorsi…”

Divisione sulla quarta squadra da promuovere in Serie B. Tra i vari club contrari c’è anche il Novara, nella persona del Direttore Sportivo Orlando Urbano che rilascia alcune dichiarazioni in proposito a tuttoc.com:

“La maggioranza ha scelto di adottare il criterio della media punti ma c’è stata una spaccatura importante sui voti. Molte squadre, come la nostra, che erano in una buona posizione in ottica playoff, avrebbero preferito giocare più avanti, magari con un protocollo sanitario più leggero. Comunque non è detto che il Carpi venga promosso in B perché la proposta verrà discussa anche nel prossimo Consiglio Federale e, alla luce dei tanti ricorsi che sicuramente ci saranno, lo stesso consiglio farebbe bene a riflettere attentamente sulla questione. La promozione è un traguardo ambito da tante squadre e ci piacerebbe che fosse il campo ad emettere il verdetto”.

