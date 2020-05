IL SINDACO ai catanesi: “Primo maggio difficile, ma speranza fase nuova diventa concreta. Ripartiamo con onore e orgoglio”

Post su Facebook indirizzato ai catanesi da parte del primo cittadino etneo Salvo Pogliese:

“È un primo maggio difficile, che non avremmo mai voluto vivere così, anche se la speranza di una fase nuova finalmente diventa concreta.

Il lavoro ha un significato economico e morale, non soltanto sociale perchè

contribuisce a definire l’identità di ogni persona umana. E noi, oggi più che mai, ricordiamo anche il lavoro che non c’è, quello di chi rischia di perderlo o di chi ha l’ansia di non potere contare su un’entrata fissa che lo affranchi dal bisogno.

Per questo oggi sentiamo tutti il desiderio e l’esigenza di tornare a lavorare, con un nuovo Patto per il Lavoro tra imprenditori, lavoratori e istituzioni. Un’armonia che in poco tempo deve produrre buoni frutti, dando nuove opportunità a tutti, senza lasciare indietro nessuno. Lavorare per ritrovare l’orgoglio del singolo, rinnovando il dialogo con la spinta delle istituzioni, alla ricerca di soluzioni condivise a vantaggio di tutti. Tante aziende con questa tenacia, nei due mesi durissimi che abbiamo superato, sono riuscite a resistere. Le tante piccole e medie imprese, della ristorazione, del turismo, dello spettacolo, del piccolo commercio, dell’artigianato vanno sostenute con provvedimenti concreti come sgravi tributari e fiscali, incentivi e sostegni economici, su cui fin dal primo giorno dell’emergenza, siamo impegnati per trovare soluzioni praticabili e condivise senza risparmio di energie. Da qui ripartiamo, da questo impegno d’onore e di orgoglio, uniti per il lavoro da salvare e per quello nuovo da inventare: questa è la nostra forza! Riprendiamo il cammino di una scelta d’amore per Catania e la Sicilia… insieme ce la faremo! Anche stavolta!..”.

