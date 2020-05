IL SINDACO: “Cessione Catania, martedì parlerò con Pellegrino. C’è solo la Cordata adesso, voltiamo subito pagina”

Nei giorni scorsi aveva lanciato il grido d’allarme, adesso il primo cittadino catanese Salvo Pogliese torna sull’emergenza in casa Calcio Catania manifestando seria preoccupazione sul futuro del club, in un’intervista concessa a La Sicilia:

“Se fino a qualche tempo fa ero ottimista, adesso sono seriamente preoccupato. Gli appelli lanciati per salvare la matricola originaria sono purtroppo caduti nel vuoto e la situazione si è aggravata con l’intervento della magistratura penale. Mi sembra che al momento sia rimasta soltanto la cordata guidata da due appassionati come Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. Martedì io e l’assessore comunale allo Sport Sergio Parisi incontreremo Pellegrino per avere informazioni dettagliate e aggiornamenti. Parlerò a lungo con Pellegrino, voglio delle certezze. La cordata illustri i suoi programmi, faccia una precisa offerta perchè potrebbe rappresentare l’unica soluzione. Ci tengo a ringraziare Pulvirenti per gli otto anni di fila in cui i rossazzurri sono saliti alla ribalta in Serie A, ma ora occorre voltare subito pagina. Prima o dopo si tornerà in campo e la mia amata squadra rossazzurra non potrà mancarell’appuntamento con la ripresa del campionato e che sia almeno la Serie C”.

