SKY SPORT: “L’ex Catania Paglialunga tra i flop argentini in A”

“Non riuscirà ad affermarsi in una squadra dalla forte vocazione sudamericana. In due stagioni colleziona appena otto partite, ripartendo poi dalla Spagna”. Così la redazione di Sky Sport parla di Mario Ángel Paglialunga, centrocampista classe 1988 che indossò la maglia del Catania tra il 2011 ed il 2013, inserendolo tra i calciatori flop argentini in Serie A.

Soprannominato ‘Supermario’, il club dell’Elefante lo acquistò per 840mila euro dopo la proficua esperienza al Rosario Central. Fece il suo esordio rossazzurro il 29 novembre 2011, in Coppa Italia, nel match valido per il quarto turno del torneo, giocata e persa al cospetto del Novara per 2-3 allo Stadio “Angelo Massimino”, giocando da titolare tutti e 90 i minuti regolamentari. Esattamente un anno dopo, il 30 novembre 2012, il debutto in campionato nella partita persa contro il Milan. Segna il primo ed unico gol catanese il 16 dicembre 2012 nella gara Catania 3-1 Sampdoria.

