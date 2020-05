SPEZIALE: arriva una nuova richiesta di scarcerazione

L’avvocato Giuseppe Lipera ha formulato richiesta di scarcerazione – con l’affidamento in prova o gli arresti domiciliari – di Antonino Speziale, condannato per l’omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo della polizia Filippo Raciti, morto il 2 febbraio 2007 negli scontri durante il derby Catania-Palermo. E’ quanto riporta la versione online del quotidiano La Sicilia. Il legale di Speziale sottolinea che il suo assistito sta tenendo un’ottima condotta, preparandosi a seguire un concreto percorso di reinserimento sociale e che non è soggetto socialmente pericoloso. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha fissato l’udienza, in videoconferenza, per il prossimo 5 giugno.

