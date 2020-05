SPINESI: “C senza soldi, non puoi spezzare le gambe a club come il Catania”

Gionatha Spinesi, ex attaccante del Catania, intervenuto ai microfoni di tuttobari.com ha parlato delle criticità della Serie C e del criterio per stabilire la quarta promozione in B:

“La quarta deve salire sicuramente attraverso dei playoff. C’è una situazione simile in Inghilterra, dove il Norwich sta boicottando la ripresa del campionato, lamentandosi del fatto che la Premier sta per ripartire mentre in Championship si cristallizzano le classifiche. È giusto che sia così. O blocchi tutto, o fai qualcosa che sia logica nel rispetto. Gli enti che organizzano devono rendersi conto che in C non ci sono soldi, e non puoi spezzare le gambe a determinate società, come il Catania”.

“Io penso che sarebbe veramente ridicolo vedere che l’organizzazione si sbilanci a tal punto da far salire il Carpi per media punti e poi dopo ritrattare, perché a quel punto sarebbe il Carpi a far causa. Bisogna pensare che in C ci sono squadre di blasone che hanno speso tanti soldi come il Bari, che ha speso quasi 15 mln. A meno che non dicano ‘salgono quelle che diciamo noi, e restituiamo alle altre ciò che hanno speso’ per restituire magari al Bari tutti i soldi investiti, da riutilizzare per il prossimo anno”.

