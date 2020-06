BOMBER DI PROVINCIA: contest, Lucarelli batte Mascara

Spazio riservato ai cosiddetti bomber di provincia del calcio italiano. La pagina Facebook Calcio Scostumato mette a confronto una vecchia conoscenza dei tifosi del Catania, l’indimenticabile Giuseppe Mascara, con l’ex punta del Livorno Cristiano Lucarelli, oggi seduto proprio sulla panchina rossazzurra. Il contest pone in evidenza una sfida spettacolare, un duello deciso per una manciata di voti. Lucarelli ha ottenuto 805 preferenze (50,31%) avendo la meglio per un pelo su Mascarinho che arriva a quota 795 voti (49,69%). Su 1.600 voti totali, 10 hanno fatto la differenza. Vittoria sul filo del rasoio per l’attuale tecnico del Catania.

