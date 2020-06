CATANIA: si apre una settimana importante per i colori rossazzurri

La città attende da tempo novità significative in merito al futuro del Calcio Catania. Dopo anni vissuti tra mille difficoltà di natura finanziaria, sta per giungere il momento della resa dei conti. Rischio fallimento da una parte, possibilità concreta di cessione dall’altra. Sigi non molla la presa, attendendo la pubblicazione del bando per compiere i successivi passi determinanti ai fini dell’acquisizione della società rossazzurra. Una volta reso pubblico il bando per l’avviamento della procedura competitiva, si verificherà l’eventuale esistenza di altri soggetti interessati ad acquistare il Catania. Qualora restasse in campo la sola Sigi, sarebbe proprio la SpA promossa da Pagliara e Pellegrino a riuscire a spuntarla. Ad oggi non sembrano esserci sorprese in questo senso, ma mai dire mai. Nel caso in cui saltasse fuori l’ennesimo Mister X, lo sapremmo con certezza visto che la procedura competitiva rappresenta uno strumento che garantisce massima trasparenza e richiede il possesso di determinati requisiti fissati dal Tribunale per la partecipazione.

Si apre, quindi, una settimana importante per delineare la situazione futura in casa Catania. Saranno anche i giorni della ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo. Mister Lucarelli ha sempre creduto nella possibilità di giocarsi fino in fondo le proprie carte ai Play Off. Malgrado ci sia un certo malumore in alcuni elementi della rosa per via del discorso legato alla mancata corresponsione degli stipendi di gennaio e febbraio, Lucarelli sta provando a cementare nuovamente il gruppo. Riprendendo il percorso interrotto in campionato e spronando i ragazzi affinchè diano il massimo ai Play Off. Catania che non parte certo con i favori del pronostico, viste le innumerevoli criticità. Ma Curiale e compagni hanno il dovere di provarci. In attesa di buone nuove sul fronte societario, perchè la salvezza del Calcio Catania e della matricola 11700 è l’obiettivo di primaria importanza.

