CAMPLONE: ipotesi Sambenedettese per il tecnico ancora vincolato al Catania

Sta per scadere il contratto che vincola ancora al Catania l’allenatore Andrea Camplone, esonerato a stagione in corso dopo il tracollo di Vibo Valentia che precedette il ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli. Intanto Camplone, che tempo fa ha rilasciato un’intervista alla stampa abruzzese togliendosi qualche sassolino dalle scarpe, secondo quanto raccolto dai colleghi di tuttoc.com sarebbe finito tra i papabili per la successione di mister Paolo Montero. Soluzione che, aggiungiamo noi, Camplone gradirebbe essendo anche poco distante dalla “sua” Pescara.

