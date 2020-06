CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Di Piazza subito a segno contro il Rende

La sfida con il Rende giocata allo stadio “Angelo Massimino” domenica 27 gennaio 2019 fu decisa da un gol di Matteo Di Piazza, attaccante cresciuto nelle giovanili rossazzurre e tornato alle pendici dell’Etna nel mercato di riparazione. Il Catania vinse la partita lasciando parecchi interrogativi circa la qualità del gioco espresso nell’arco dei 90′.

Dopo quattro minuti i rossazzurri effettuarono la prima conclusione della partita con Carriero, una rasoiata che lambì il palo alla sinistra del portiere. Al 18′ capitan Biagianti impegnò il portiere ospite con una conclusione in controbalzo deviata in corner. Due minuti più tardi si materializzò l’azione del gol, Di Piazza depositò in rete dopo una corta respinta del portiere Savelloni sul colpo di testa di Aya. Fu il primo acuto in maglia rossazzurra dell’attaccante originario di Partinico, arrivato nel mercato di riparazione dal Cosenza.

I ritmi del gioco rimasero piuttosto blandi anche nel secondo tempo. Il Rende provò ad uscire dal guscio e al 50′ andò vicinissimo al pari con un tiro-cross di Zivkov che impattò sulla traversa. Curiale ebbe sul destro il colpo del ko ma a tu per tu con il portiere calciò fuori traiettoria (69′). Negli ultimi dieci minuti la formazione ospite attaccò sugli esterni tuttavia senza infliggere colpi ad un Catania che alla fine ottenne il massimo risultato con il minimo sforzo.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***